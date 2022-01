Biathlon, Ruhpolding: Frauen verpassen in der Staffel Treppchen - Frankreich siegt

Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand und Denise Herrmann kamen beim Heimweltcup in Ruhpolding in der Staffel über 4x6 km mit 1:26,6 Minuten Rückstand nicht über Rang vier hinaus und verpassten nach dem schwächsten Sprint der Saison die angestrebte Wiedergutmachung.

Die als einzige Nation in Bestbesetzung angetretenen Französinnen gewannen mit vier Nachladern souverän in 1:10:50,0 Stunden. Dahinter komplettierten Schweden (0 Strafrunden+2 Nachlader/+35,1 Sekunden) und Russland (0+6/+1:12,2) das Podest.

Biathleten gehen am Samstag ins Rennen

Die Männer setzen die Ruhpolding-Woche am Samstag (14.30 Uhr) mit der Staffel fort. Zum Abschluss am Sonntag stehen die Verfolger der Frauen (12.45 Uhr) und Männer auf dem Programm. Danach reisen die deutschen Biathleten zur Olympia-Einkleidung in München am Montag, ehe es zur Generalprobe nach Antholz (20. bis 23. Februar) geht.