BVB: Erling Haaland will Negativ-Rekord gegen Freiburg verhindern

Rose gibt zu: "Das nagt an Erling"

In 76 Pflichtspielen für den BVB hat Erling Haaland seit Januar 2020 beinahe unglaubliche 76 Tore erzielt. Aber: Der Super-Stürmer steckt vor dem Heimspiel heute Abend gegen den SC Freiburg ( 20.30 Uhr im LIVETICKER ) in einer Mini-Krise. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Seit zwei Spielen wartet er nämlich nun schon auf ein Tor. Ein Negativrekord droht sogar - denn: noch nie hat Haaland in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen nicht getroffen.

BVB-Coach Rose: Das nagt an Haaland

Zu Erinnerung: Beim 2:3 in Berlin vor der Winterpause und dem 3:2 in Frankfurt vorige Woche ging Haaland leer aus.

Trainer Marco Rose nimmt‘s gelassen: „Grundsätzlich nagt es schon an Erling, dass er zwei Spiele nicht getroffen hat. Er definiert sich über Tore. Aber er hat in Frankfurt einen ganz wichtigen Assist gegeben. Noch wichtiger ist, wie er sich für die Mannschaft und mit uns gemeinsam in der Kabine über den Sieg gefreut hat, auch wenn er nicht getroffen hat.“