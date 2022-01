Bundesliga, Eintracht Frankfurt: Sow in Augsburg wieder dabei

Augsburg-Schreck Glasner: Frankfurt will zurück auf die Erfolgsspur

Das bestätigte Trainer Oliver Glasner vor der Partie am Sonntag. Auch Abwehrspieler Almamy Toure steht dem Österreicher wieder zur Verfügung. Nach Klubangaben hatte bei dem Duo ein Corona-Test in der Vorwoche kein eindeutiges Bild ergeben.

Die personelle Situation habe sich "ein bisschen entspannt", sagte Glasner. Ex-Weltmeister Erik Durm kehrte am Freitag ins Training zurück. Dagegen befindet sich Danny da Costa nach einem positiven Corona-Test weiter in Isolation. Christopher Lenz und Jens Petter Hauge (beide Muskelverletzung) könnten nach dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld in der kommenden Woche wieder dabei sein.