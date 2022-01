Biathlon: Erik Lesser lässt Antholz aus - Verzicht auf Olympia-Generalprobe

Biathlet Erik Lesser wird auf die Olympia-Generalprobe in Antholz (20. bis 23. Januar) verzichten und stattdessen in der Heimat Kraft bei der Familie tanken. (DATEN: Der Kalender zum Biathlon-Weltcup)

Nach der Olympia-Einkleidung am Montag in München bleibt Lesser in der kommenden Woche bei seiner Lebensgefährtin Nadine und Töchterchen Anouk in Oberhof.