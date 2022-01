Premier League: FC Chelsea gegen Manchester City ohne Andreas Christensen

Wie Teammanager Thomas Tuchel am Freitag mitteilte, sei der frühere Spieler von Borussia Mönchengladbach, den der BVB laut SPORT1 -Informationen verpflichten will , positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Am Samstag ( ab 13.30 Uhr im LIVETICKER ) steigt das Topspiel in Manchester.

Chelsea deutlich hinter Manchester City zurück

In der Tabelle liegt Chelsea mit zehn Punkten Rückstand auf Rang zwei hinter City. „Man muss am Limit sein, wenn man mit ManCity mithalten will, sie sind das Maß aller Dinge und die beste Mannschaft in England“, sagte Tuchel.