Bruno Spengler über SIM-Racing & die virtuellen 24 Stunden von Le Mans

Bruno Spengler war eines der bekanntesten Gesichter in der DTM-Klasse. Von 2005 bis 2019 fuhr der gebürtige Kanadier für einige der bekanntesten Rennställe und feierte 2012 mit dem Gewinn der Championship seinen bis dato größten Erfolg. Mittlerweile ist er aber auch virtuell unterwegs und wird an diesem Wochenende im Zuge der virtuellen Ausgabe des berühmten 24-Stundenrennens von Le Mans hinterm Lenkrad Platz nehmen. Wir haben mit ihm über das bevorstehende Rennevent gesprochen.

Bruno Spengler: So richtig angefangen hat das Ganze um 2020 herum, auch aufgrund von Covid-19 logischerweise. Damals kamen die Jungs von B+ Competiton auf mich zu, die sind sogar zu mir nach Hause gekommen und haben hier ein komplettes Simulatorenset aufgebaut und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Seither bin ich entsprechend im SIM-Racing aktiv, hauptsächlich auf iRacing. Hier bin ich schon die verschiedensten Rennen gefahren und habe immens großen Spaß daran. Aber für das richtige Fahren auf der Rennstrecke eignet sich SIM-Racing hervorragend, weil Du nicht immer die Kosten und Zeit für Testfahrten hast. Mit SIM-Racing kannst Du das Ganze von Zuhause aus trainieren.

SPORT1 : In der virtuellen Ausgabe von Le Mans fährst Du ja nicht alleine, sondern im Team. Kannst Du uns etwas über den generellen Ablauf des Rennens erzählen?

Bruno Spengler: Ja, gerne. Ein Team besteht aus vier Fahrern, die sich nach einer bestimmten Zeit auf der Strecke abwechseln. Dabei sind wir grundsätzlich stets über Funk in Kontakt - bei uns ist das Discord. Über Discord sprechen wir dann über die verschiedenen Statistiken, wie zum Beispiel die Bereifung der Fahrer hinter oder vor uns aussieht, wie es um den Abrieb steht und vieles mehr. Gegenwärtig sieht es auch danach aus, als würden wir im Doppelstint fahren, ehe der Fahrer gewechselt wird. Sobald das der Fall ist, melde ich dies an, sprich, drücke einen Knopf für einen Pitstop, fahre in die Box und vermerke alle Details für den Nachfolger. Dieser schaut meistens die letzten Runden zu, um zu sehen, wie die aktuelle Situation auf der Strecke ist. Danach übernimmt dann der nächste Fahrer.