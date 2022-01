Schwimmen: Ex-Europameisterin Hentke wird Nachwuchs-Bundestrainerin

Die ehemalige Europameisterin Franziska Hentke aus Magdeburg wird beim Deutschen Schwimm-Verband (DSV) Bundestrainerin im Nachwuchsbereich. Dies gab der DSV am Freitag offiziell bekannt.

Die 32 Jahre alte Sportsoldatin hatte ihre aktive Laufbahn im vergangenen Jahr nach den Olympischen Spielen in Tokio beendet. Auf ihrer Spezialstrecke über 200 m Schmetterling gewann Hentke 2016 in London EM-Gold, über die gleiche Distanz wurde sie ein Jahr später in Budapest Vizeweltmeisterin.