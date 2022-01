Novak Djokovic darf vorerst bleiben - weitere Anhörung geplant

Novak Djokovic kann vorerst in Australian bleiben, seine Anwälte kämpfen vor Gericht. Am Wochenende soll sich entscheiden, ob der Serbe das Land verlassen muss.

Eine Entscheidung in der Causa soll am Sonntag in höchster Instanz vor dem Federal Court of Australia, einem Bundesgericht, fallen. Die Rede ist von 10 Uhr australischer Zeit. Das würde für Deutschland die Nacht von Samstag auf Sonntag bedeuten.