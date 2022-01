WWE: Österreich-Star WALTER vollzieht Hammer-Wechsel

Vorerst wird WALTER nun bei der nordamerikanischen Version des NXT-Kaders auftreten. Der Wechsel befeuert aber auch die Spekulation eines mittelfristigen Aufstiegs in die Hauptkader RAW oder SmackDown, wo er schon 2019 im Rahmen der NXT-Invasion-Story Gastauftritte hatte, unter anderem in Form eines RAW-Matches gegen Seth Rollins .

WALTER stellte bei WWE Titel-Rekord auf

Der 34 Jahre alte WALTER (Walter Hahn) hatte Anfang 2019 bei WWE debütiert. Schon vorher hatte der gebürtige Wiener, dessen ursprünglicher Ringname Big Van Walter angelehnt war an den großen Wanz-Rivalen Big Van Vader (Bull Power) - sich nicht nur in Europa, sondern auch auf der anderen Seite des Atlantiks einen Ruf wie Donnerhall erarbeitet.

Bei WWE bestritt WALTER bereits zahlreiche große und vielgelobte Matches in beiden NXT-Kadern. Am WrestleMania-Wochenende 2019 in New York holte er sich den NXT-UK-Titel von Pete Dunne, den er dann in oft epischen Duellen gegen Herausforderer wie Tyler Bate, Jordan Devlin, A-Kid oder auch den früheren NXT-USA-Champion Tommaso Ciampa verteidigte. Am Ende hielt er den Gürtel 870 Tage lang, die längste Regentschaft eines WWE-Titelträgers seit 1988.