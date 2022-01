Skeleton: Lölling verpasst Olympia-Ticket

Lölling schafft es in St. Moritz nur auf Rang zwölf © AFP/SID/INA FASSBENDER

St. Moritz (SID) - Skeleton-Vizeweltmeisterin Jacqueline Lölling (Winterberg) hat zum Abschluss der Weltcup-Saison eine Riesenenttäuschung erlebt. Beim kombinierten Wettbewerb aus EM und Weltcup auf der Natureisbahn in St. Moritz fuhr die 26-Jährige als Zwölfte an den Top Acht vorbei und verpasste dadurch das Olympia-Ticket für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar).