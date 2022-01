Kerber vor Auftakt: "Jede Runde wie ein Sieg für mich"

Angelique Kerber geht nach wie vor mit geringen Erwartungen in die am Montag beginnenden Australian Open.

Angelique Kerber geht nach wie vor mit geringen Erwartungen in die am Montag beginnenden Australian Open. Ihr Ziel sei wie immer die zweite Woche, sagte die beste deutsche Tennisspielerin am Freitag, schränkte aber mit Verweis auf ihre durch eine Coronainfektion behinderte Vorbereitung ein: "Dieses Jahr schaue ich wie noch nie von Runde zu Runde. Ich denke, dass jede Runde für mich wie ein Sieg ist."