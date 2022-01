Hoffenheim verleiht Bogarde nach Groningen

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht Defensivspieler Melayro Bogarde (19) bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten FC Groningen

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht Defensivspieler Melayro Bogarde (19) bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten FC Groningen. Das teilte der Klub am Freitag mit. Bogarde war 2018 zur TSG gewechselt, kam zuletzt aber nur selten zum Einsatz. Der Niederländer besitzt im Kraichgau noch einen Vertrag bis 2024.