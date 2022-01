BVB-Stürmer Erling Haaland hat gute Chancen - zum 50. Mal wird "Tor des Jahres" gesucht

Am Sonntag wird wie seit jeher in der ARD -Sportschau zum 50. Mal das „Tor des Jahres“ bekannt gegeben, und von den zwölf Treffern, die zur Auswahl standen, hat der Norweger gleich zwei beigetragen.

Tatsächlich war es 1972 ebenfalls der 16. Januar, an dem die Auszeichnung zum ersten Mal vergeben wurde. Gewinner war damals Ulrik Le Fevre, Däne in Diensten von Borussia Mönchengladbach, und sein Sieg war überwältigend: 95.717 der 223.334 von den Zuschauern eingeschickten Postkarten entfielen auf ihn und sein Jonglier-Tor.

Schwarze erfindet das Tor des Jahres

Geändert hat sich in all den Jahren nur die Form der Abstimmung: 2000 ging es zum letzten Mal per Postkarte, heute nur per Internet.