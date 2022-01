Bundesliga: DFL-Chefin Donata Hopfen lobt Krisenmanagement des Profifußballs

Die neue DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen spricht in ihrem ersten öffentlichen Statement über den Umgang des Profifußballs mit der Coronakrise. Die Bundesliga soll die digitalste Fußballliga der Welt werden.

Die neue DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen hat in ihrem ersten öffentlichen Statement den Umgang des Profifußballs mit der Coronakrise gelobt.

Es freue sie, „dass das Krisenmanagement im Profifußball in dieser herausfordernden Situation so gut eingespielt ist", sagte die Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL) in einer Videobotschaft.