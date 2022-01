Al-Attiyah feiert vierten Gesamtsieg bei der Rallye Dakar

„Mister Dakar“ auf Rang zwei

Audi war in diesem Jahr in äußerst prominenter Besetzung und mit einem neuen Konzept am Start. Neben dem nun entthronten Titelverteidiger Peterhansel (14 Dakar-Gesamtsiege) und dem Spanier Carlos Sainz war auch der frühere DTM-Champion Mattias Ekström (Schweden) in einem der RS Q e-tron am Start.