Australian Open: Marterer und Hanfmann über Qualifikation ins Hauptfeld

Der Nürnberger Marterer setzte sich in der letzten Qualifikationsrunde im deutschen Duell gegen Tobias Kamke (Lübeck) mit 6:4, 6:1 durch, Hanfmann (Karlsruhe) schlug den Italiener Alessandro Giannessi 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).

Damit sind rund um Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) acht deutsche Männer bei den am Montag beginnenden Australian Open am Start, im Frauen-Hauptfeld führt die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) ein deutsches Trio an.