Novak Djokovic wird Visum entzogen - Serbe droht Australian Open zu verpassen

Jetzt also doch! Novak Djokovic wird in Australien des Landes verwiesen.

Einwanderungsminister Alex Hawke gab am Freitag bekannt, dass dem Serben das Visum erneut entzogen wird. Hawke machte bei der Entscheidung von seinem persönlichen Recht als Einwanderungsminister Gebrauch. ( BERICHT: Der brisante Kontext der Djokovic-Saga )

In seinem Statement schrieb Hawke, er habe das Visum „aus Gründen der Gesundheit und der Ordnung annulliert, da dies im öffentlichen Interesse lag.“

Djokovic-Start bei Australian Open noch möglich

Das letzte Wort muss allerdings noch nicht gesprochen sein, denn die Anwälte des Weltranglistenersten hatten für diesen Fall bereits vorab angekündigt , in Berufung zu gehen.

Sollte es dazu tatsächlich kommen und der Fall bei einem Eilverfahren rechtzeitig vor Gericht behandelt werden, ist die Teilnahme des Serben an den Australian Open weiterhin möglich. (Australian Open ab 17. Januar im LIVETICKER)

Verliert er auch dort, muss der 20-malige Grand-Slam-Sieger das Land verlassen und kann nicht zur Titelverteidigung bei den am Montag beginnenden Australian Open antreten.

Novak Djokovic gibt Interview trotz positiven Tests

Daraufhin konnte der ungeimpfte Tennis-Superstar die Unterbringung für Ausreisepflichtige verlassen, in der er sich nach Ankunft am vergangenen Mittwoch wegen Nichterfüllung der Pandemie-Einreisebestimmungen zunächst aufhalten musste. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)

Am Mittwoch hatte Djokovic eingeräumt, dass er im Dezember in Serbien an einem Interview trotz des Wissens um einen positiven Coronatest teilgenommen habe.