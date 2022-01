Gislason vor EM-Start: „Wir sind auf alles vorbereitet“

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason sieht die deutsche Mannschaft unmittelbar vor dem EM-Auftakt gegen Belarus gut gerüstet. „Wir haben alles gemacht, sind auf alles vorbereitet. Alle sind extrem gespannt“, sagte der Isländer am Vorabend der Partie in Bratislava am Freitag (18.00 Uhr/ARD) in der Sendung DHBspotlight: „Wir haben eine Mannschaft, die an einem guten Tag jeden schlagen kann.“