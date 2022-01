3. Liga: SC Verl – FC Würzburger Kickers (Sonntag, 13:00 Uhr)

Nach sechs Ligaspielen ohne Sieg brauchen die FC Würzburger Kickers mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen den SC Verl. Verl trennte sich im vorigen Match 2:2 von Türkgücü München. Am vergangenen Spieltag verloren die Kickers gegen den TSV 1860 München und steckten damit die neunte Niederlage in dieser Saison ein. Das Hinspiel ging 1:0 zugunsten des SC Verl aus.