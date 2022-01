Ligapokal: Liverpool verpasst gute Ausgangsposition

Liverpool spielt in Überzahl nur Remis © AFP/SID/PAUL ELLIS

Fußball-Topklub FC Liverpool hat eine beruhigende Ausgangsposition für den Einzug ins Finale um den englischen Ligapokal verpasst. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp kam im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Arsenal trotz einer mehr als einstündigen Überzahl nicht über ein 0:0 hinaus. Damit ist vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag in London völlig offen, wer im Endspiel am 27. Februar auf den FC Chelsea trifft.