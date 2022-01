NFL: Amon-Ra St. Brown wird Rookie of the Week - Detroit Lions lösen Versprechen ein

Amon-Ra St. Brown wird eine große Ehre zuteil. De Detroit Lions lösen in diesem Zuge ein Versprechen ein, dass sie dem deutschen Receiver zuvor gemacht hatten.

Der deutsche Wide Receiver wurde von der NFL zum Rookie of the Week ausgezeichnet. In Woche 18 gelangen ihm gegen die Green Bay Packers acht Catches für 109 Yards und ein Touchdown - nun wurde diese Leistung durch die Auszeichnung gekrönt. (Amon-Ra im exklusiven SPORT1-Interview)