Ousmane Coulibaly meldet sich nach Herzinfarkt - und dankt James Rodriguez

Ousmane Coulibaly erlitt am vergangenen Wochenende einen Herzinfarkt. Der 32-Jährige meldet sich aus dem Krankenhaus und dankt Retter James Rodriguez.

Es waren dramatische Szenen, die sich am vergangenen Wochenende im Spiel zwischen Al-Wakrah und Al-Rayyan in Katar abspielten.

James Rodriguez halt Herzinfarkt-Opfer

Der Kolumbianer, der für Al-Rayyan spielt, reagierte geistesgegenwärtig, brachte den Kopf des krampfenden Coulibaly in eine stabile Position und verbesserte so dessen Atmung, wie auf Twitter Al-Wakrahs Teamarzt Mukhtar Shabaan bestätigte.

So sorgte er offenbar auch dafür, dass Coulibaly ausreichend Luft bekam und keinen Herzstillstand erlitt. Mittlerweile ist der 32-Jährige auf dem Weg der Besserung. Am Donnerstag meldete sich Coulibaly erstmals seit dem Herzinfarkt bei Instagram zu Wort.

Einen besonderen Dank richtete Coulibaly auch an seine Ersthelfer: „Danke an James Rodriguez, der als erste Geste meinen Kopf gehalten hat, sowie an Saoud Al Khater, der das medizinische Team sehr schnell auf das Feld gewunken hat“, schrieb Coulibaly.