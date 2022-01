FC Bayern: Zukunft von Niklas Süle weiter offen - Option Newcastle wohl weg

In die Vertragsgespräche zwischen Niklas Süle und dem FC Bayern kommt weiterhin keine Fahrt. Der ab Sommer ablösefreie Nationalspieler kann sich einen Wechsel vorstellen – eine Option fällt aber mit hoher Wahrscheinlichkeit weg.

Nach der Vertragsverlängerung mit Kingsley Coman will der FC Bayern auch bei Serge Gnabry zeitnah Nägel mit Köpfen machen. Im Fall Niklas Süle hingegen ist weiterhin keine Entscheidung in Sicht. (Kommentar: Ein Segen für den FC Bayern)

Der Vertrag des Abwehrspielers läuft am 30. Juni aus, die Verhandlungen zwischen seinem Management und dem FC Bayern gestalten sich schon seit Monaten schwierig.

Eine erste Gehaltsofferte vonseiten der Münchner hat die Süle-Seite nicht überzeugt, sie würde gerne am 10-Millionen-Bereich (brutto) pro Jahr kratzen. (REPORT: Die Gehälter-Hierarchie des FC Bayern)

Ein Betrag, den Newcastle United dem gebürtigen Frankfurter wohl sofort zahlen würde. Klar ist nach SPORT1 -Informationen aber, dass diese Option für Süle nicht ernsthaft in Frage kommt.

Die mit Saudi-Millionen ausgestatteten Magpies hatten zuletzt Interesse an dem 26-Jährigen hinterlegt - doch Süle würde, wenn überhaupt, nur zu einem Klub wechseln wollen, der wie der FCB Jahr für Jahr um Titel mitspielt und regelmäßig in der Champions League vertreten ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Süle: Nächste Gesprächsrunde im Februar

Allerdings ist eine Verlängerung in München bei allen Wechselspekulationen nicht vom Tisch. Süle weiß, was er an den Bayern hat, die erneute Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Hoffenheimer Trainer Julian Nagelsmann macht ihm Spaß. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)