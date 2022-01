League Cup, Liverpool vs. Arsenal: Xhaka fliegt vom Platz

Im Hinspiel des League-Cup-Halbfinals sieht Granit Xhaka bereits früh die Rote Karte. Es ist nicht die erste Hinausstellung in dieser Saison.

Der Schweizer im Dress des FC Arsenal flog im Halbfinalhinspiel des League Cups gegen den FC Liverpool bereits in der ersten Hälfte vom Platz. ( Service: Ergebnisse des League Cups )

Der 29-Jährige traf seinen Gegenspieler Diogo Jota in der 24. Minute am eigenen Strafraum mit gestrecktem Bein in Bauchhöhe. Weil der ehemalige Bundesliga-Profi zusätzlich letzter Mann war, schickte ihn Schiedsrichter Michael Oliver vorzeitig zum Duschen.