2. Bundesliga: Geht der Durchmarsch vom SV Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC weiter? Kolumne Markus Höhner

Nun bin ich doch schon reichlich rumgekommen in meinem Berufsleben als „Reporter-Hopper“ durch die Stadien dieses Landes. Aber der „Bölle“ fehlt mir tatsächlich noch. Dabei hatte ich schon als Kind zum Ende der 70er und am Anfang der 80er die Wahrnehmung: „Wow, da ist ja ganz schön die Hölle los“.

Und so schärfte sich immer wieder mein Blick für diesen Club und auch der Wunsch, dann auch irgendwann meinen Stadionpunkt am Böllenfalltor zu sammeln. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Die verflixte zweite Saisonhälfte

Wenn es so einfach wäre. Der HSV kann ja ein langes Lied singen von diesen zweiten Saisonhälften, in denen der Zieleinlauf zum Problem wird. Darmstadt ist perfekt auf Kurs und hat fünf Punkte Luft auf Platz3. Soweit alles gut. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Sieg gegen KSC wäre ein Signal

Und doch war die Winterpause eine Vollbremsung mittenrein in eine ganz große Euphorie mit tollem Fußball und sechs Siegen in sieben Spielen.

Beim Start ins neue Kalenderjahr im Heimspiel gegen Karlsruhe geht es direkt um ein Signal, an die Konkurrenz und die eigenen Köpfe. (2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC am Samstag ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Lieberknecht hat gezeigt, dass er es kann

Schafft er seinen zweiten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nach dem triumphalen Erfolg mit Braunschweig im Jahre 2013? Führt er mit Darmstadt wieder einen Traditionsclub zurück in die erste Liga? (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Dirk Schuster hat es vorgemacht. Er ist am Samstag für uns als SPORT1-Experte im Einsatz. Schuster führte die Lilien 2014 und 2015 als Trainer mit zwei Aufstiegen von Liga 3 bis Liga 1. Eine unvergessliche Erfolgsstory mit dem dramatischen Relegationssieg gegen Bielefeld in der Nachspielzeit der Verlängerung und der im Jahr darauf folgenden emotionalen Rückkehr in die erste Liga nach 33 Jahren mit Typen wie Aytac Sulu. Da will man Darmstadt wieder sehen.