Premier League: Newcastle angelt sich Chris Wood

30 Millionen für einen 30-Jährigen mit drei Toren?

Der Neuseeländer Wood kommt in dieser Saison bisher auf drei Tore in 17 Spielen. Etwas dünn für einen Feuerwehrmann mit diesem Preisschild. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)

Newcastle mit allen Mitteln gegen den Abstieg

Wood spielte in seiner bisherigen Karriere meist in der englischen zweiten Liga und zeigte sich bisher sprunghaft bei seinen Vereinen. Newcastle ist bereits die zehnte Profistation des Neuseeländers. Immerhin: In der Premier League kommt Wood in 153 Spielen auf 50 Tore und sieben Vorlagen.