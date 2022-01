Snowboard-Superstar White kurz vor fünfter Olympiateilnahme

Snowboard-Superstar Shaun White hat seine fünfte Teilnahme an den Olympischen Winterspielen so gut wie sicher.

Die endgültige Nominierung für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) muss der US-Verband spätestens am 21. Januar bekannt geben, sicher ist bislang nur der Start von Taylor Gold, zudem liegen Chase Josey und Lucas Foster vor White.

Vor einer Woche hatte White, dem in diesem Winter bislang die Topform fehlte, öffentlich bekannt gegeben, dass er bis vor Kurzem an einer Corona-Infektion litt. Die Erkrankung sei für ihn auch aus rein gesundheitlichen Gründen problematisch gewesen, berichtete White. "Ich hatte als Kind Asthma und bin herzkrank. Alles, was mit der Lunge und den Atemwegen zu tun hat, ist nicht so toll, und es war einfach wie eine anhaltende Erkältung", sagte er der Plattform Olympics.com.