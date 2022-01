Handball-EM 2022: Titelverteidiger Spanien startet mit knappem Sieg - auch Slowenien siegt

Spanien startet mit einem Sieg in die Handball-EM. Die Iberer hatten gegen Tschechien aber viel Mühe.

Titelverteidiger Spanien ist mit einem mühevollen Sieg in die Handball-EM in Ungarn und der Slowakei gestartet.

Der Europameister von 2018 und 2020 setzte sich in Bratislava gegen Tschechien nach langem Kampf mit 28:26 (14:11) durch, bis drei Minuten vor Schluss war die Begegnung noch völlig offen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Slowenien bezwingt Nordmazedonien

Slowenien, Halbfinalist von 2020, gewann in Gruppe A in Debrecen gegen Nordmazedonien ähnlich knapp mit 27:25 (13:10). (DATEN Tabellen der Handball-EM)

In Gruppe C siegte Serbien gegen die Ukraine klar mit 31:23 (17:11), in Gruppe F behielt Russland gegen Litauen mit 29:27 (14:9) die Oberhand.