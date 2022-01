Eishockey, DEL: Teamquarantäne auch für Ingolstadt

Mehrere positive Coronafälle beim ERC Ingolstadt sorgen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die nächsten Spielverlegungen.

Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, können die kommenden beiden Begegnungen der Ingolstädter am Freitag gegen die Adler Mannheim sowie am Sonntag bei den Schwenninger Wild Wings aufgrund einer behördlich angeordnete Teamquarantäne nicht stattfinden. (Service: Ergebnisse der PENNY DEL)