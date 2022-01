BVB: Transfer-Gerüchte um Andreas Christensen - kann der Chelsea-Star Abwehrprobleme lösen?

Borussia Dortmund ist an einer Verpflichtung von Chelsea-Star Andreas Christensen interessiert. Der Defensivspezialist könnte die Probleme in der Abwehr lösen.

In 18 Spielen hagelte es beim Tabellenzweiten bis dato 28 Gegentore. Zum Vergleich: Tabellenführer FC Bayern kassierte satte zehn Treffer weniger, selbst bei Arminia Bielefeld auf dem vorletzten Rang sind es nur 24 Gegentore. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Sie kriegen zu viele Gegentore“, stellte auch SPORT1 -Experte Stefan Effenberg fest: „Roses Spielphilosophie ist Offensive. Du brauchst aber eine Grundstabilität in der Defensive.“

BVB an Chelsea-Star Christensen interessiert

Und die Schwarz-Gelben sind nach SPORT1 -Informationen heiß auf eine Verpflichtung. Da der BVB in der Innenverteidigung dringend Verstärkung sucht, wäre der 25-Jährige eine vergleichsweise kostengünstige wie spielstarke und erfahrene Lösung.

Egal wer in dieser Saison spielte, die Abwehr wackelte in steter Regelmäßigkeit. Außer Manuel Akanji, der sich jüngst einer Knie-Operation unterziehen musste und bereits mit dem ein oder anderen Top-Klub im Ausland in Verbindung gebracht wurde, erreichte kaum ein Verteidiger Normalform. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)