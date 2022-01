FC Bayern: Manuel Neuer kann laut Sven Ulreich auch im Feld spielen

Neun positive Fälle hatte der deutsche Rekordmeister zu verzeichnen. Julian Nagelsmann weiß nach wie vor nicht genau, welche Bayern-Stars am Wochenende für das Duell beim 1. FC Köln ( Samstag ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker ) wirklich zur Verfügung stehen.

Sven Ulreich, der zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach in seinem ersten Bundesligaspiel seit Juni 2020 bei den Bayern zwischen den Pfosten stand, gab im Gespräch mit Bild zu: „Die ersten Tage waren natürlich schwierig! Wir hatten im Urlaub schon ein paar Infos bekommen, dann wurde der Trainingsstart verschoben. Da macht man sich natürlich ab einem gewissen Punkt Gedanken, wie viele Spieler ausfallen werden.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der 33-Jährige erklärte, ohnehin zurückhaltend zu sein, was Kontakte angeht. „Aber natürlich achtet man immer darauf, in gewissen Situationen noch vorsichtiger zu werden. Auch in der Kabine sind die Maßnahmen nochmal verschärft worden. Es ist einfach Vorsicht geboten.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)