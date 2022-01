Hertha BSC macht 83,3 Millionen Euro Verlust

Bundesligist Hertha BSC hat auch in der abgelaufenen Saison die Auswirkungen der Coronakrise stark zu spüren bekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, erwirtschaftete die ausgegliederte Hertha BSC GmbH & Co. KGaA vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 insgesamt ein Minus von 83,3 Millionen Euro.

Minus laut Schiller „zur Hälfte durch Corona“

In der bereits von der Pandemie beeinträchtigten Spielzeit davor hatte der Klub einen Fehlbetrag von 59 Millionen Euro verzeichnet.

Diesmal stehen 114,5 Millionen Euro an Erträgen 197,8 Millionen in Aufwendungen gegenüber. Das Minus sei laut Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller „zur Hälfte ungefähr durch Corona und zur Hälfte durch Investitionen in den Vorjahren“ zu erklären. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)