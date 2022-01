Eiskunstlauf-EM: Schott nach fehlerfreiem Kurzprogramm auf Rang elf

Mit einem gefühlvollen, aber vor allem fehlerfreien Tango hat Nicole Schott bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Tallinn einen soliden Start hingelegt. Die sechsmalige deutsche Meisterin geht als Elfte in die Kür-Entscheidung am Samstag (17.30 Uhr/ONE) und bewies drei Wochen vor Olympia in Peking aufsteigende Form.