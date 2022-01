Anzeige

Hertha BSC gründet LoL-Team für die Prime League Hertha BSC in League of Legends

Die Herthaner gehen in der Strauss Prime League Division II an den Start © Hertha BSC

Niklas Walkerling

Der Bundesligist Hertha BSC tritt mit einem eigenen Team in der Strauss Prime League Division II an.

Der Bundesligist Hertha BSC weitet sein eSport-Programm aus. Nach FIFA steht nun der Einstieg in League of Legends bevor. Ab dem 24. Januar geht das neu gegründete Team in Deutschlands zweithöchster Spielklasse, der Strauss Prime League Division II, an den Start.

Hauptstadtklub investiert weiter in digitalen Sport

„Mit dem Einstieg in den derzeit erfolgreichsten sowie meist geschauten eSports-Titel der Welt erweitert unser Hauptstadtclub sein Engagement im digitalen Sport“, liest es sich in der offiziellen Pressemitteilung. Ziel soll es über kurz oder lang natürlich sein, den Aufstieg in Liga 1 zu schaffen. Daneben will die „Alte Dame“ auch für Nachhaltigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang im Gaming plädieren.

Anzeige

Wie bereits in ihrer eFootball-Abteilung verfolgen die Herthaner ein Ausbildungskonzept, das die Akteure innerhalb und außerhalb des Spiels fördert. Dazu zahlen auch Themen wie Fitness, Ernährung und Sportpsychologie.