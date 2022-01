GT World Challenge Europe: Rossi im Audi dabei

Anzeige

Valentino Rossi tritt mit dem belgischen WRT-Team an © AFP/SID/JOSE JORDAN

Nach seinem Rückzug als Motorradpilot tritt der italienische Superstar Valentino Rossi in diesem Jahr mit dem belgischen WRT-Team in der GT World Challenge Europe an. Das gaben der Rennstall und die Serie am Donnerstag bekannt. Im GT3-Wettbewerb mit Sprint- und Langstreckenrennen ist einer der Saison-Höhepunkte das 24-Stunden-Rennen im belgischen Spa.

"Jeder weiß, dass ich schon immer ein großer Fan von Autorennen war und dass ich mich nach dem Ende meiner MotoGP-Karriere immer für den Rennsport auf vier Rädern interessiert habe", sagte Rossi (42), der Anfang Dezember in Valencia bereits einen Audi R8 LMS für WRT getestet hatte.

