Para-WM: Wicker holt Bronze im Langlauf

Frankfurt am Main (SID) - Das deutsche Team hat gleich am ersten Tag der World Para Snowsports Championships die erste Medaille gewonnen. Biathlon-Spezialistin Anja Wicker holte im Langlauf in der sitzenden Klasse über 7,5 Kilometer überraschend Bronze. Die 30-Jährige aus Stuttgart lag im Ziel 2:01,7 Minuten hinter der dominierenden US-Amerikanerin Kendall Gretsch und sicherte sich nach vier WM-Medaillen im Biathlon ihr erstes Edelmetall im Para Skilanglauf.