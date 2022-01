Rallye Dakar: Loeb holt auf - Al-Attiyah dicht vor viertem Triumph

Sainz siegte auf dem vorletzten Teilstück vor Loeb (+2:21 Minuten), Al-Attiyah (+6:42) wurde Achter. Die Dakar endet am Freitag, die Fahrer werden dann mehr als 8000 Kilometer durch Saudi-Arabien zurückgelegt haben, wo die Rallye zum dritten Mal in Folge stattfindet.

Audi ist in diesem Jahr in äußerst prominenter Besetzung und mit einem neuen Konzept am Start. Neben Titelverteidiger Peterhansel (14 Dakar-Gesamtsiege) und Sainz sitzt der frühere DTM-Champion Mattias Ekström (Schweden) am Steuer eines RS Q e-tron.