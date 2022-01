Bundesliga: Freiburg auch gegen Dortmund ohne Flekken und Nico Schlotterbeck

"Eigentlich will ich gar nicht, aber...": Streich redet sich in Rage

Benjamin Uphoff werde trotz seiner unglücklichen Vorstellung in der Vorwoche Flekken am Freitag (20.30 Uhr) erneut vertreten.

In Dortmund will der SC seine schwarze Serie von 13 Gastspielen und insgesamt 20 Jahren ohne Sieg beenden, als Mutmacher soll das Hinspiel dienen. Wie beim 2:1 damals müsse man „pausenlos am Laufen und am Verschieben“ sein, erklärte Streich: „Wir müssen sehr wach sein und die Räume verdichten. Guter, konstruktiver, eigener Ballbesitz ist auch wichtig.“