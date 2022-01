Ronaldo wirbt für Rangnick: „Er braucht Zeit“

Seit Rangnick von seinem früheren Mitspieler Ole Gunnar Solskjaer übernommen habe, sei United "in manchen Punkten besser" geworden, meinte CR7, "aber es ist nicht einfach, die Mentalität der Spieler, ihre Spielweise, die Kultur und das System zu verändern". Die Red Devils spielten nicht den besten Fußball, hätten aber noch viele Spiele Zeit, um sich zu verbessern, sagte Ronaldo.

Rangnick hat in sieben Pflichtspielen als United-Chefcoach nur eine Niederlage erlitten und vier Partien gewonnen. Dennoch gab es zuletzt auf der Insel scharfe Kritik an seiner Person und am Tabellen-Siebten.