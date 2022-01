Real Madrid: Carlo Ancelotti gibt Update zu angeschlagenem David Alaba

Nach dem Ausfall von David Alaba im Halbfinale der Supercopa gegen Barcelona gibt Trainer Ancelotti leichte Entwarnung. Im Finale am Sonntag könnte der Österreicher Real Madrid wieder zur Verfügung stehen.

Beim Halbfinale der Supercopa zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wurde dem Publikum alles geboten, was einen Fußball-Thriller ausmacht. Insgesamt fünf Tore, ein später Ausgleich und die Entscheidung in der Verlängerung - für jede Zuschauerin jeden Zuschauer dürfte an diesem Abend etwas dabei gewesen sein.