CHL: Halbfinale zwischen Red Bull München und Tampere neu angesetzt

Das Halbfinale von Red Bull München in der CHL gegen Tampere wird in nur einem Spiel entschieden. Angesetzt ist es für den 25. Januar.

Wie der COVID-19-Ausschuss der EHF beschloss, soll das Semifinale nun in nur einer Partie am 25. Januar in der Nokia Arena in Tampere ausgetragen werden. Der exakte Spielbeginn steht noch nicht fest.