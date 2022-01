Deutschland wohl mit "erfreulich großem Team" zu den Paralympics

Das deutsche Team geht in Peking auf Medaillenjagd © AFP/SID/ED JONES

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) wird wohl mit einem "erfreulich großen Team" bei den Paralympischen Spielen in Peking starten.

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) wird wohl mit einem "erfreulich großen Team" bei den Paralympischen Spielen in Peking starten. Trotz der verpassten Qualifikation der Nationalmannschaften Para Eishockey und Rollstuhlcurling stehen Deutschland nach derzeitigem Stand 24 Startplätze zu, das wären vier mehr als noch vor vier Jahren in Pyeongchang. Das teilte der DBS 50 Tage vor dem Start der Spiele mit.