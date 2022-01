Kunstturnen: Dauser führt neuen Olympia-Kader für 2022 an

Anzeige

Lukas Dauser führt den Olympia-Kader 2022 an © AFP/SID/LIONEL BONAVENTURE

SID

Lukas Dauser, Silbermedaillen-Gewinner am Barren bei den letztjährigen Sommerspielen in Tokio, führt den neuen fünfköpfigen Olympiakader des Deutschen Turner-Bundes (DTB) für 2022 an. Neben dem 28-Jährigen aus Unterhaching wurden der Hannoveraner Andreas Toba, Nils Dunkel aus Erfurt, Philipp Herder (Berlin) sowie als einzige Kunstturnerin die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart nominiert.