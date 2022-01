Tennis: Davis-Cup-Partie findet in Rio de Janeiro statt

Die DTB-Auswahl tritt im März in Rio de Janeiro an © AFP/SID/JOE KLAMAR

Das Davis-Cup-Duell zwischen Brasilien und Deutschland findet am 4. und 5. März in Rio de Janeiro statt. Dies gab der brasilianischen Tennisverband CBT am Donnerstag bekannt. Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass wieder eine Partie des Mannschaftswettbewerbs in der Metropole am Zuckerhut ausgetragen wird.