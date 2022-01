top-quoten-zum-dfb-pokal DFB-Pokal: 10€ Gratis sichern und Quotenboost 6,0 für St. Pauli Sieg

Der Knaller im DFB-Pokal Achtelfinale steigt am Hamburger Millerntor. Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli ist nicht nur auf dem Weg zurück in die Bundesliga, die Kiezkicker zogen bei der Auslosung auch ein ganz großes Los. Die Partie gegen Borussia Dortmund sollte natürlich auch auf den Rängen ein echtes Highlight werden, doch die aktuellen Corona Maßnahmen verhindern leider ein Volksfest auf St. Pauli im Januar. Trotzdem dürfen sich alle Fußball-Fans auf ein Spektakel auf dem Rasen freuen. Und Wettanbieter NEO.bet hat nicht nur die besten DFB-Pokal Quoten parat, um dieses Spiel zu einem echten Pokalfight mutieren zu lassen. Außerdem gibt es noch ein 10€ Gratis Wettguthaben für alle Neukunden. Bei der Registrierung auf neobet.de muss man hierzu einfach den Code: neo10 eingeben und sofort kann man seine Wette platzieren ohne Einzahlung. Sorgt die Mannschaft von Trainer Timo Schultz für eine echte Pokalsensation und bezwingt den BVB, dann erhält man hier einen Quotenboost von 6,0. Die Heimbilanz der Hamburger kann sich dabei sehen lassen und ist eine echte Empfehlung für Fans von Sportwetten: in acht Heimspielen in der 2.Bundesliga gab es glatte acht Siege bei einem Torverhältnis von 24:5. Die wackelige BVB-Abwehr kann sich schonmal warm anziehen und hoffen, dass Torgarant Erling Haaland einen guten Tag hat, um den fast schon obligatorischen Dortmunder Rückstand wieder auszugleichen. Schießt St. Pauli in diesem DFB-Pokal Achtelfinale übrigens das erste Tor, kann man auch hier bei NEO.bet eine tolle Fußball Wettquote erhalten: Quote 2,8. Diese Wette wäre also schon gewonnen, sobald der FC St. Pauli mit 1:0 in Führung geht. Ganz egal zu welchem Zeitpunkt.

St. Paulis Heimbilanz: 8 Spiele, 8 Siege – 24:5 Tore!

Der Tabellenführer der 2. Bundesliga gegen den Zweiten der Bundesliga. Hier treffen zwei ganz emotionale Teams aufeinander, die eigentlich nur Spektakel liefern können. Dazu reicht auch im neuen Fußball Jahr 2022 schon ein Blick auf den ersten Rückrunden Spieltag. Hier lag Borussia Dortmund mal wieder mit 0:2 in Rückstand. Dann rappelte sich das Team von Trainer Marco Rose auf und drehte die Partie bei Eintracht Frankfurt in der letzten Viertelstunde in einen 3:2-Erfolg. Und fühlte sich anschließend wieder wie ein echter Champion. Doch die Schwachstellen bei den Schwarz-Gelben waren schon in der Hinrunde immer wieder deutlich zu erkennen. Zu inkonstant, fehlende Klasse vor allem in Defensive und Mittelfeld und übersättigte Durchschnittsspieler, die einfach nicht an eine Qualität von Bayern München rankommen. Dieser Mix macht auch vielen Fans von Sportwetten Hoffnung auf einen satten Gewinn im Achtelfinale, wenn die kultigen Kicker des FC St. Pauli einen guten Tag erwischen.

Kann Ex-Schalker und Top Torjäger Burgstaller den BVB ärgern?

St. Pauli lebt traditionell von seinem emotionalen Fußball, erzielte in seinen Heimspielen drei Treffer im Durchschnitt und hat mit Guido Burgstaller den besten Torjäger (14 Treffer vor dem ersten Spieltag in 2022) der 2.Liga in seinen Reihen. Dabei ist der Österreicher Burgstaller auch noch Ex-Schalker und bestimmt besonders motiviert, um Borussia Dortmund aus dem DFB-Pokal zu schießen. Trifft Burgstaller auch im DFB-Pokal? Die besten Sonderwetten zu allen Spielen der aktuelle Pokal runde und natürlich alle Matches in der Livewetten gehören zum Standardprogramm von NEO.bet. Dem Wettanbieter mit einer offiziellen deutschen Wettlizenz. Jetzt also einfach auf neobet.de registrieren, den Code: neo10 eingeben und sofort mit 10e Gratis Wettguthaben loswetten. So macht eine echte Pokal Sensation am Hamburger Millerntor noch mehr Spaß.!