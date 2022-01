Premier League: Manchester Uniteds Cristiano Ronaldo verteidigt Ralf Rangnick

Cristiano Ronaldo äußert zur sportlichen Situation bei Manchester United geäußert. Neben einer Kampfansage an die Konkurrenz gibt es auch Lob für Trainer Ralf Rangnick.

Ronaldo stellt sich vor Rangnick

„Seit er hier ist, hat er viele Dinge verändert“, erklärte der Portugiese bei Sky Sports und forderte Geduld mit dem deutschen Manager: „Es braucht Zeit, um seine Ideen an die Spieler weiterzugeben. Ich glaube, dass er einen guten Job machen wird. Wir wissen, dass wir nicht unser bestes Level spielen, aber wir haben noch viele Spiele, um uns zu verbessern.“

Cristiano Ronaldo fordert Top-Mentalität von Spielern

Stattdessen nahm der fünffache Weltfußballer des Jahres sich und seine Teamkameraden in die Pflicht: „Was ich sagen kann ist, dass wir es besser machen können, wir alle. Ich bin hier, um zu versuchen, zu gewinnen und zu bestehen.“

Dabei machte der Sommer-Neuzugang auch klar, dass der derzeitige Platz sieben in der Premier League nicht der Anspruch von Manchester United sein könne.

„Ich akzeptiere nicht, dass unser Anspruch geringer sein soll, als in die Top Drei zu wollen. Ich denke, um gute Dinge aufzubauen, muss man manchmal ein paar Dinge zerstören“, so Ronaldo, der mit seinem Team einen neuen Geist beschwören will.