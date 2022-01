Australian Open: Alexander Zverev im Duell mit Altmaier

Olympiachampion Alexander Zverev startet mit einem deutschen Duell in die Australian Open.

Der an Position drei gesetzte 24-Jährige trifft in der ersten Runde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres auf Daniel Altmaier - dies ergab die verspätete Auslosung am Donnerstag. Im Viertelfinale könnte auf Zverev Rafael Nadal warten. (Australian Open ab 17. Januar im LIVETICKER)