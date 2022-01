AEW Dynamite: Brody King folgt Malakai Black zum WWE-Rivalen

Bei der TV-Show Dynamite bestätigten sich die jüngsten Andeutungen, dass der nach seiner WWE-Entlassung zu AEW gewechselte Malakai Black (ehemals: Aleister Black) von einem alten Bekannten verstärkt wird: Das agile Superschwergewicht Brody King feierte sein Überraschungsdebüt und schloss sich dem „House of Black“ des Niederländers an.

130-Kilo-Mann King, Opfer der Entlassung aller festangestellten Wrestler bei seinem vorherigen Arbeitgeber Ring of Honor (ROH), bildet mit dem früheren Tommy End in der kalifornischen Independent-Liga PWG (Pro Wrestling Guerrilla) das Tag Team Kings of the Black Throne.