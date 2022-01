Human Rights Watch ruft zu Boykott der Peking-Spiele auf

Der Chef der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat weitere Regierungen zum Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking aufgerufen.

Kenneth Roth, Chef der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, hat weitere Regierungen zum Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking aufgerufen. Das Regime in China nutze die Spiele „eindeutig, um ihre schreckliche Unterdrückung reinzuwaschen oder unter sportlichen Erfolgen zu verbergen“, sagte Roth im Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Die USA, Australien, Kanada und Großbritannien haben bereits angekündigt, dass sie keine offiziellen Vertreter zu den Spielen (4. bis 20. Februar) entsenden würden. Die Athleten aus diesen Ländern werden sehr wohl an den Wettkämpfen teilnehmen. In Deutschland läuft die Debatte, angestrebt wird eine gemeinsame Lösung innerhalb der EU.

Roth ist der Ansicht, dass Regierungen "nicht einfach behaupten können, dass alles normal ist. Zumindest sollte sich die internationale Gemeinschaft dem diplomatischen Boykott der Spiele anschließen", sagte er. Auch Sponsoren nahm der US-Amerikaner in die Pflicht: "Anstatt bei der Geldwäsche zu helfen, sollten sie darauf hinweisen, was in Xinjiang passiert."