Mick Schumacher: „Hoffnung, dass alle enger beisammen sind“

Mick Schumacher glaubt nicht, dass die Karten in der Formel 1 durch die neuen Regeln komplett neu gemischt werden.

Mick Schumacher glaubt nicht, dass die Karten in der Formel 1 durch die neuen Regeln komplett neu gemischt werden. „Die Hoffnung ist schon, dass alle enger beisammen sind und man gegeneinander fahren kann“, sagte der Haas-Pilot im Interview mit dem Fachmagazin auto motor und sport: „Vielleicht wird das am Anfang so sein. Im Endeffekt werden sich die üblichen Teams wieder absetzen. Die Frage ist nur, um wieviel.“